بالهدايا والدروع.. قتيبة بن مسلم الثانوية برفحاء تكرم طلابها المتميزين

2020-02-27

متابعات الخليج 365 - رفحاء

كرمت مدرسة قتيبة بن مسلم بمحافظة رفحاء الطلاب المتفوقين في اختبارات نهاية الفصل الأول للعام الدراسي الحالي، كما تم تكريم الطلاب الفائزين بمبادرات المدرسة، وهي (مبادرة تفوق، ومبادرة أنا هنا، ومبادرة تواصل).

تم ذلك برعاية من مدير مكتب التعليم بمحافظة رفحاء الأستاذ خالد ناجي الشمري، وبحضور عدد من قيادات التعليم ومدراء الدوائر الحكومية والإعلاميين وأولياء الأمور.

وكان عدد الطلاب المتفوقين 22 طالبًا، فيما حقق ثلاثة طلاب جوائز مبادرة (أنا هنا)، كما تم تكريم طلاب من التربية الخاصة وعددهم سبعة طلاب.

وقد بدأ برنامج الحفل الخطابي بالقرآن الكريم ثم مسيرة المتفوقين، وبعدها كلمة قائد المدرسة الأستاذ فهد حمدان الفديد والذي رحب فيها بالجميع وشكرهم على تلبية الدعوة، وأكد على أن هذا التكريم يأتي حافزًا للطلاب لبذل المزيد في باقي العام الدراسي.

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تلا ذلك كلمة المتفوقين ألقاها بالنيابة عنهم الطالب راكان متعب الجبرين، وبعدها استمع الجميع للأوبريت الإنشادي من أداء الطالب فهد عباس والطالب خالد عسيري.

ثم تم بعد ذلك تكريم الطلاب المتفوقين والفائزين بالمبادرات، كما تم تكريم الرعاة والداعمين لأنشطة المدرسة.

وفي الختام تم تكريم مدير مكتب التعليم برفحاء الأستاذ خالد ناجي الشمري من قبل قائد المدرسة الأستاذ فهد حمدان الفديد.

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