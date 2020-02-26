2020-02-27

العرفج: الرياض سبقت واشنطن في الاهتمام بالطفولة.. ولا أحد يمن على الوطن

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد عامل المعرفة أحمد العرفج، أن الرياض سبقت واشنطن في الاهتمام بالطفولة، واهتمامنا بالموسيقى الفارسية غير مستغرب؛ لأن مشكلتنا مع النظام الإيراني وليس الشعب الإيراني.

وأضاف خلال حلقته الأسبوعية من برنامج يا هلا بالعرفج، معلقًا على قضية التقاعد: “أستغرب عندما يقول البعض: المتقاعدون خدموا الوطن”، مضيفًا أن “الوطن لا أحد يمنّ عليه… كلنا خدمنا بفلوس، والوطن أعطانا أكثر مما أعطيناه”.

Advertisements

وتابع العرفج خلال الحلقة مداعبًا أحد الأشخاص الذي أبدى إعجابه بأناقته “أشك في ذلك”، مضيفًا أن أناقة الفكر وتأسيس العقل… أهم من أناقة الملبس، ورغم هذا، فلا شك في أنني أنيق..

وفي فقرة مزايين الكتب قال: إن كتاب “ذوقيات” يستحق جائزة كتاب العام، ومن أراد أن يؤلف في الإتيكيات والذوقيات بعد خالد المنيف فليراجع نفسه!

وخلال الحلقة هنأ العرفج الأشقاء في الكويت باليوم الوطني وقال: “جزء كبير من ذاكرتنا وواجداننا تشكل عبر الكويت.. فكلنا للكويت، والكويت لنا”.

وأكد العرفج خلال الحلقة على أهمية الادخار وقال: “هناك مقولة شائعة: إذا كنت لا تشتري ما لا تحتاج، فلن تبيع ما تحتاجه، وكل اللي يتسلفون مني ضحية لعبارة: أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب!”.

وفيما يتعلق بالشأن الرياضي قال: في كرة القدم أحضرنا “VAR” ليكون جزءًا من الحل، فأصبح جزءًا من المشكلة! مضيفًا أن الإدارة الاتحادية الحالية لا ترقى لمستوى الاتحاد، ومصابة بالغرور والعنجهية.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر