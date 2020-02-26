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ولي العهد يجتمع مع رئيس الجمهورية الجزائرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس_الرياض اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم، مع الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك في مقر إقامته بمدينة الرياض. وجرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات المستجدات الإقليمية. حضر الاجتماع، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية - الوزير المرافق - ، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير السياحة رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الأستاذ أحمد الخطيب، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالعزيز العميريني. كما حضر من الجانب الجزائري، معالي وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، وسفير الجزائر لدى المملكة أحمد عبدالصدوق.



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