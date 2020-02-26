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السعودية | ولي العهد السعودي يبحث مع تبون سبل التعاون المشترك

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جدة - بواسطة طلال الحمود - اجتمع ولي العهد السعودي الأمير ، الأربعاء، مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، في مقر إقامته بمدينة الرياض.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص التعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما تم بحث تطورات المستجدات الإقليمية.

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وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت أن الرئيس عبد المجيد تبون سيقوم بزيارة إلى ، الأربعاء، تلبية لدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز.

ومن المقرر أن تستغرق الزيارة 3 أيام، يجري خلالها الرئيس تبون مشاورات مع العاهل السعودي حول سبل ووسائل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق والتشاور حول القضايا التي تهم البلدين.

وتأتي زيارة الرئيس الجزائري إلى السعودية بعد أيام من قيام وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بزيارة إلى الجزائر.

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