محمد بن مسعود - الدمام - صدر الأمر السامي الكريم بترقية مدير شرطة الأفلاج العقيد محمد فالح العاصمي إلى رتبة عميد. وتلقى "العاصمي" التهاني والتبريكات من الزملاء والأصدقاء بهذه المناسبة، ولقيت إنجازاته الأمنية بالمحافظة إشادة من المسؤولين وثناء من المواطنين. 26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441 11:44 PM Advertisements "العاصمي" مدير شرطة الأفلاج إلى رتبة عميد "العاصمي" مدير شرطة الأفلاج إلى رتبة عميد صدر الأمر السامي الكريم بترقية مدير شرطة الأفلاج العقيد محمد فالح العاصمي إلى رتبة عميد. وتلقى "العاصمي" التهاني والتبريكات من الزملاء والأصدقاء بهذه المناسبة، ولقيت إنجازاته الأمنية بالمحافظة إشادة من المسؤولين وثناء من المواطنين. الكلمات المفتاحية ، "العاصمي" مدير شرطة الأفلاج إلى رتبة عميد ،

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