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أحبطت لجنة التعديات ببللسمر شمال عسير محاولة لصوص الأراضي للاستيلاء على مواقع عدة بسدوان بللسمر.
ويأتي ذلك التحرك إنفاذًا لتوجيه الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، بالتصدي لأي محاولة للتعدي على الأراضي الحكومية؛ إذ أزالت اللجنة صباح اليوم منشآت عدة بمواقع عدة بسدوان بللسمر، تم التعدي عليها بإجمالي 15 ألف متر مربع تقريبًا.
وجرى تسليم الأراضي بعد إزالة التعديات عليها إلى جهة الاختصاص لتبتيرها، والمحافظة عليها، وحمايتها مستقبلاً من أي تَعدٍّ يمكن أن يطولها.
بللسمر لجنة التعديات لصوص الأراضي الأراضي الحكومية أمير عسير الأمير تركي بن طلال
26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441 11:42 PM
بمساحة تقدر بـ15 ألف متر مربعإحباط تعديات لصوص الأراضي على مواقع عدة بـ"سدوان بللسمر"
أحبطت لجنة التعديات ببللسمر شمال عسير محاولة لصوص الأراضي للاستيلاء على مواقع عدة بسدوان بللسمر.
ويأتي ذلك التحرك إنفاذًا لتوجيه الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، بالتصدي لأي محاولة للتعدي على الأراضي الحكومية؛ إذ أزالت اللجنة صباح اليوم منشآت عدة بمواقع عدة بسدوان بللسمر، تم التعدي عليها بإجمالي 15 ألف متر مربع تقريبًا.
وجرى تسليم الأراضي بعد إزالة التعديات عليها إلى جهة الاختصاص لتبتيرها، والمحافظة عليها، وحمايتها مستقبلاً من أي تَعدٍّ يمكن أن يطولها.
، إحباط تعديات لصوص الأراضي على مواقع عدة بـ"سدوان بللسمر" ،
المصدر : الخليج 365
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