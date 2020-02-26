- 1/3
- 2/3
- 3/3
اعتمد مدير التعليم بمحافظة محايل منصور بن عبدالله آل شريم، صرف مكافآت الطلاب والطالبات بمختلف أنواعها، بمبلغ إجمالي يفوق (40) مليوناً لشهري ربيع الآخر وجمادى الأولى لعام 1441هـ، يتم إيداعها في حسابات أولياء أمور الطلاب والطالبات- بمشيئة الله- يوم غد الخميس.
وقدم "آل شريم" خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الدعم الكبير المقدم لأبنائنا الطلاب والطالبات، وثمن لأمير المنطقة حرصه ومتابعته ودعمه الكبير للتعليم في المنطقة ولوزير التعليم والجهات المختصة في الوزارة والعاملين بإدارة التعليم على جهودهم في إنهاء إجراءات الصرف.
"آل شريم" يعتمد صرف أكثر من 40 مليوناً لطلاب وطالبات محايلمحمد طيران الخليج 365 2020-02-26
اعتمد مدير التعليم بمحافظة محايل منصور بن عبدالله آل شريم، صرف مكافآت الطلاب والطالبات بمختلف أنواعها، بمبلغ إجمالي يفوق (40) مليوناً لشهري ربيع الآخر وجمادى الأولى لعام 1441هـ، يتم إيداعها في حسابات أولياء أمور الطلاب والطالبات- بمشيئة الله- يوم غد الخميس.
وقدم "آل شريم" خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الدعم الكبير المقدم لأبنائنا الطلاب والطالبات، وثمن لأمير المنطقة حرصه ومتابعته ودعمه الكبير للتعليم في المنطقة ولوزير التعليم والجهات المختصة في الوزارة والعاملين بإدارة التعليم على جهودهم في إنهاء إجراءات الصرف.
26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
11:29 PM
ثمَّن للقيادة دعمها.. والإيداع غداً في حسابات أولياء أمور الطلاب
اعتمد مدير التعليم بمحافظة محايل منصور بن عبدالله آل شريم، صرف مكافآت الطلاب والطالبات بمختلف أنواعها، بمبلغ إجمالي يفوق (40) مليوناً لشهري ربيع الآخر وجمادى الأولى لعام 1441هـ، يتم إيداعها في حسابات أولياء أمور الطلاب والطالبات- بمشيئة الله- يوم غد الخميس.
وقدم "آل شريم" خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الدعم الكبير المقدم لأبنائنا الطلاب والطالبات، وثمن لأمير المنطقة حرصه ومتابعته ودعمه الكبير للتعليم في المنطقة ولوزير التعليم والجهات المختصة في الوزارة والعاملين بإدارة التعليم على جهودهم في إنهاء إجراءات الصرف.
، "آل شريم" يعتمد صرف أكثر من 40 مليوناً لطلاب وطالبات محايل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "آل شريم" يعتمد صرف أكثر من 40 مليوناً لطلاب وطالبات محايل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.