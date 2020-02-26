شكرا لمتابعة خبر عن «تعليم الشرقية» يحسم الجدل بشأن تعليق الدراسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - اتخذت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية الخطوات الاحترازية كافة، حيث عملت على المتابعة الدقيقة للتقارير كافة التي رصدت الحالة الجوية.
ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أنه تم التنسيق مع الإدارات المعنية لم تصل الحالة الجوية لدرجة يتم فيها تعليق الدراسة أو تعطيل العملية التعليمية.
وأضاف الباحص:” إذ سار اليوم الدراسي أمس الأربعاء بشكل طبيعي جدًّا، ولم يكن هناك مبررات لعملية التعليق”، مؤكدا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم كافة تعد أولوية قصوى لدى إدارة التعليم.
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