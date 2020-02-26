شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مشاجرة عنيفة بين طلاب في إحدى المدارس بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - رصد مقطع فيديو مشاجرة عنيفة وقعت بين طلاب إحدى المدارس في المملكة.
وظهر بعض الطلاب في الفيديو وهم يقومون بضرب بعضهم البعض، فيما حاول البعض الآخر إنهاء المشاجرة، بينما ركز طلاب آخرين على توثيق مشاهد المشاجرة بكاميرات هواتفهم.
وأكد متداولي المقطع أن المشاجرة تمت بإحدى المدارس الثانوية بجازان، فيما لم يصدر أى بيان رسمي يكشف ملابسات وحقيقة ما حدث.
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