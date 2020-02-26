شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة اختفاء الكمامات من السوق (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الدكتور جلال العويس، المشرف العام على الإدارة العامة للطوارئ والكوارث بوزارة الصحة، حقيقة ما يتم تداوله بشأن وجود أزمة في الكمامات.

وقال الدكتور لقناة الإخبارية: إن الكمامات التي يتم الحديث عنها كأزمة، هي الكمامات المخصصة للتعامل في حالات معينة مع مرضى الكورونا، والمفروض أنه لا يستخدمها المواطن العادي ولا تباع في الصيدليات.

وأضاف أن استخدام هذا النوع من الكمامات الخاصة يكون من خلال الممارس الصحي الذي يتعامل مع مصابي كورونا، وهي موجودة داخل المنشآت الصحية ومتوفرة بشكل كافٍ.