شكرا لمتابعة خبر عن التشهير بصاحب محطة وقود خلط البنزين بالديزل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قامت وزارة التجارة بالتشهير بصاحب محطة لبيع المحروقات بمدينة الرياض إثر بيع وقود مركبات مغشوش وغير مطابق للمواصفات وثبوت خلط مادتي البنزين والديزل معاً.

وعرضت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن فرض غرامة مالية وإغلاق المنشأة لمدة 10 أيام والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين محلية على نفقة المخالف.

وتعتزم “التجارة” مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

ودعت وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.