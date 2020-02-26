شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. العرفج للمتقاعدين:« كلنا خدمنا الوطن بفلوس» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبر عامل المعرفة “أحمد العرفج” عن استغرابه من حديث البعض بخصوص أن “المتقاعدين خدموا الوطن”.

وأضاف العرفج خلال حواره في برنامج “ياهلا”:”كلنا خدمنا الوطن بفلوس”، لافتا:” الوطن لا أحد يمنّ عليه، كلنا خدمنا بفلوس، والوطن أعطانا أكثر مما أعطيناه”.

وكان العرفج تمني بأن تفرض الجهات المختصة رسومًا على مستخدمي الواتساب من المتقاعدين الذين ينشرون الأخبار السلبية بين الناس، مبينا أن رسائل ‫الواتساب أصبحت وسيلة لإصابة الناس بالهلع.