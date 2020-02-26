شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. مواطن يكتب قصيدة مدح في ولى العهد وفاءً بوعد قطعه من 20 عاما والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - قطع مواطن يدعى، مرزوق بلافي، وعدًا على نفسه وهو في سن 30 عاما، بأن يكتب قصيدة حينما يبلغ سن الخمسين.
وعندما وصل لهذا السن هذه الأيام قام بالوفاء بوعده وكتب قصيدة مدح في سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
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