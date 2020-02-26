شكرا لمتابعة خبر عن عبارات مؤثرة في وداع اللواء منصور التركي (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، رسالة بمناسبة تقاعده عن العمل، بعبارات مؤثرة من مواطنيه الذين عرفوه طوال 15 عاما.
وكان اللواء التركي عمل منذ العام 2005 متحدثا باسم وزارة الداخلية في بلد شهد خلال سنوات طويلة الكثير من الهجمات المسلحة أو العمليات الأمنية الاستباقية التي استهدفت خلايا مسلحة مناوئة للحكومة في مختلف مناطق المملكة الشاسعة.
وجاءت عبارات الوداع حول شكر ضابط الأمن الذي أمضى 40 عاما في العمل الأمني، عرفه السعوديون في آخر 15 عاما منها.
وقال الكاتب إبراهيم السليمان في وداع اللواء التركي: ”كنت صوت الطمأنينة ولسان الردع فشكرًا من القلب“.
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