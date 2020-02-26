شكرا لمتابعة خبر عن وزارة السياحة تدشّن هويتها الجديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دشّنت وزارة السياحة هويتها الجديدة التي تستلهم من خلال خطوطها وألوانها الحيوية لون علم المملكة، وتستحضر خريطتها التي تمتد شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً، في إشارة إلى الثراء والتنوع السياحي والتراثي والحضاري الذي تتمتع به المملكة، مع ربط ذلك بتجربة الزائر الذي يتنقّل بين وجهات المملكة السياحية، متلمساً قيم الحفاوة والترحاب والضيافة التي يتمتع بها شعب المملكة.

وتتمازج الهوية مع شعار «أهلاً بالعالم» الذي جاء متزامناً مع فتح المملكة أبوابها للعالم، وفتح التأشيرة السياحية للزوار من مختلف الدول، مع منح مواطني 49 بلداً إمكانية الدخول إلى المملكة من خلال المنصة الإلكترونية أو عند الوصول، وهذا الأمر يسري أيضاً على من يحملون تأشيرة «الشينقن» والتأشيرة الأمريكية وتأشيرة دخول المملكة المتحدة، شريطة أن يكونوا قد استخدموا هذه التأشيرة في الوصول إلى هذه الدول أولاً، مع ضرورة استخدام ناقل جوي وطني في الدخول إلى المملكة، حيث يمكنهم الحصول على التأشيرة عند الوصول، وقد تم إصدار أكثر من 400 ألف تأشيرة سياحية حتى الآن.

وتأتي الهوية لتعزز توجّه وزارة السياحة لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة والتي تضمّنت مساهمة القطاع في الدخل المحلي بنسبة 10% إضافة إلى توفير مليون وظيفة جديدة، وتحقيق مائة مليون زيارة بحلول عام 2030م.