شكرا لمتابعة خبر عن خفافيش تغزو مستشفى الملك فهد بجازان (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الأربعاء، تزايد وانتشار الخفافيش في ساحة مستشفى الملك فهد المركزي بجازان. وأعرب عدد من مراجعي ومرضى المستشفى من تخوفهم وتذمرهم واستياءهم من تزايد وانتشار الخفافيش في ساحة المستشفى وحديقته. وتنتشر الخفافيش بصورة كثيفة جداً في ساحة المستشفى؛ ما أدى إلى تخوف مرتادي المستشفى من المراجعين والمرضى.

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