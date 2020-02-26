شكرا لمتابعة خبر عن نشاط رياح مثيرة للأتربة غدًا على 4 مناطق وبعض المرتفعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد، الخميس، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتى تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الشرقية تمتد إلى نجران وكذلك الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بوجه عام بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.