ولي العهد يستعرض العلاقات «السعودية الموريتانية» مع الرئيس الغزواني

اجتمع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك في مقر إقامته في مدينة الرياض.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه العلاقات السعودية الموريتانية، ومجالات التعاون الثنائي خاصة في الجوانب التنموية والاقتصادية، إلى جانب بحث عدد من القضايا الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاجتماع، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد - الوزير المرافق - وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد الخطيب، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية الدكتور هزاع المطيري.

كما حضر من الجانب الموريتاني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وزير الاقتصاد والصناعة عبدالعزيز ولد الداهي، وزير البترول والمعادن والطاقة محمد ولد عبدالفتاح، وزير التجارة والسياحة سيد أحمد محمود، وزير التنمية الريفية الدي ولد الزين، وزير مدير ديوان رئيس الجمهورية محمد الحويرثي، وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى المملكة سيدي عالي.

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