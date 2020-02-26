نفت وزارة الصحة، ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي حول إصابة شخص بمرض كورونا الجديد في أحد مستشفيات المنطقة.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبد العالي، عبر تويتر، لا صحة للتغريدة المزورة المتداولة حول تسجيل إصابة بفيروس كورونا الجديد في الدمام.
ودعا «متحدث الوزارة» الجميع، إلى التواصل مع المصادر الرسمية حال وجود أي استفسار عن الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها فقط، وعدم الانسياق وراء الشائعات.
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كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة» تنفي ظهور إصابة بفيروس كورونا في الدمام.. وتوجه نصيحة للمواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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