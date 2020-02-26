الدفاع المدني ينفذ فرضية إطفاء بمستشفى «المظيلف» في القنفذة

نفذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة القنفذة، بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، فرضية إطفاء وانقاذ بمستشفى المظيلف العام.

وقال ‏المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، إن هذه الفرضيات تأتي ضمن برنامج التدريب على رأس العمل بمديرية الدفاع المدني منطقة مكة المكرمة؛ بهدف تدريب العاملين بالميدان على الحالات التي تتطلب احترافية عالية في الأداء.

وتضمنت الفرضية استخدام أحدث الآليات والتقنيات في الفرضية وفق ما يحتاجه الموقف؛ حيث تم تنفيذ خطة معدة مسبقًا على أرض الواقع، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وعقب انتهاء الفرضية عقد اجتماع ناقش فيه المشاركون الإيجابيات لتعزيزها وتلافي السلبيات.

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