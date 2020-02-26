نفذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة القنفذة، بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، فرضية إطفاء وانقاذ بمستشفى المظيلف العام.
وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، إن هذه الفرضيات تأتي ضمن برنامج التدريب على رأس العمل بمديرية الدفاع المدني منطقة مكة المكرمة؛ بهدف تدريب العاملين بالميدان على الحالات التي تتطلب احترافية عالية في الأداء.
وتضمنت الفرضية استخدام أحدث الآليات والتقنيات في الفرضية وفق ما يحتاجه الموقف؛ حيث تم تنفيذ خطة معدة مسبقًا على أرض الواقع، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وعقب انتهاء الفرضية عقد اجتماع ناقش فيه المشاركون الإيجابيات لتعزيزها وتلافي السلبيات.
اقرأ أيضًا
بالفيديو والصور.. حريق في قمة شاهقة بجبال الحشر.. الدفاع المدني يتدخل
محافظ أحد المسارحة والشهري يدشنان مركزًا للدفاع المدني بالحكامية
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني ينفذ فرضية إطفاء بمستشفى «المظيلف» في القنفذة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.