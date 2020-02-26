«الزكاة والدخل» توضح طريقة التسجيل الضريبي للشركات «غير المقيمة»

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، آلية تسجيل الشركات «غير المقيمة» في ضريبة القيمة المضافة لسداد المستحقات المقررة نظاميًا عليها.

وقالت «الزكاة والدخل»، عبر «تويتر»، إنه في حال كان للشركة غير المقيمة مقر في المملكة، فيتم تسجيل بضريبة القيمة المضافة، عن طريق البوابة الإلكترونية للهيئة، وذلك بتحديد نوع المكلف، واختيار أيقونة «الشركة غير المقيمة».

وبشأن الشركات «غير المقيمة»، التي تمارس نشاطًا اقتصاديًا في المملكة؛ دون وجود مقر لها، قالت الهيئة «في حال عدم وجود مقر للشركة يكون تسجيلها لأغراض ضريبة القيمة المضافة بتقديم الطلب عن طريق البريد الإلكتروني «[email protected]».

وتلزم الهيئة العامة للزكاة والدخل، الشركات والمنشآت «غير المقيمة»، التي تمارس نشاطًا اقتصاديًا في المملكة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، وتعيين ممثل ضريبي لها ليتولى مسئولية الإقرار عن الضريبة المستحقة على الشركة، فضلًا عن الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المتعلقة بنشاط الشخص غير المقيم، وفق متطلبات نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

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