«جسر الملك فهد»: لا صحة لشائعة «الإغلاق» بسبب كورونا

نفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، الرابط بين المملكة العربية السعودية ودولة البحرين، صحة الشائعات المتداولة بشأن إغلاق منفذ جسر الملك فهد، نظير وجود إصابات بمرض كورونا في البحرين. وأوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي المكلف بالمؤسسة عبدالعزيز العليوي أن حركة عبور المسافرين وإنهاء إجراءات سفرهم عبر جسر الملك فهد في وضعها الطبيعي وكل الإدارات تؤدي أعمالها وفق المعتاد، مؤكدًا عدم صحة الشائعات المتداولة بهذا الشأن. اقرأ أيضا: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البحرين والكويت إلى 38 شخصًا ولي عهد البحرين يوجه بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين لمواجهة كورونا

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