حساب المواطن يحدد آلية صرف الدعم في حالتي «وقف الخدمات وفقدان الأهلية»

حدَّد برنامج «حساب المواطن» الإجراءات المطلوبة لصرف الدعم للمستفيدين، في حالتي وقف الخدمات وفقدان الأهلية.

جاء ذلك، ردًا من البرنامج على تساؤلين من متابعيه عبر تويتر، بشأن طريقة صرف الدعم حال وقف الخدمات، أو وجود عائل فاقد الأهلية.

وقال حساب المواطن، إن حالة وقف الخدمات تستدعي وجود حساب بنكي باسم المستفيد الرئيسي «المتقدم بالطلب»، وحال وجود إيقاف خدمات واستمرار الحساب البنكي الخاص بالمستفيد «نشط» في بيانات المستفيد بالبرنامج، وكان مستحقًا للدعم، يمكنه التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ الدعم وحال ووجود مشكلة تتم معالجتها من قبل البنك.

ويعد وقف الخدمات، إجراء قضائيًا وإداريًا متبعًا من قبل الجهات الحكومية، ويصدر ضد من له حق تجاه مواطن آخر أو جهة معينة، لإلزامه بالإيفاء بما عليه من مطالب أمام قضاء التنفيذ، بينما اقتصر وقف الخدمات لاحقًا على «منع التعامل المالي فقط» بموجب قرار وزير العدل.

وحول مدى إمكانية صرف الدعم لعائلة «فاقد الأهلية»، قال البرنامج إن الزوجة يمكنها التسجيل للحصول على الدعم؛ باعتبارها «مستفيدًا رئيسيًا»، بشرط مراعاة تسجيل المسؤول عن الأسرة (العائل) باعتباره «فاقد الأهلية»، وإرفاق المستندات المطلوبة للتسجيل، التي تشمل في هذه الحالة، صكًا شرعيًا بعدم الأهلية، أو مستندًا من المستشفى يوضح الحالة المرضية.

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وجدد «حساب المواطن» التأكيد على تعريف فاقد الأهلية، الذي يشمل من به جنون أو قصور عقلي.

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