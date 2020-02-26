الأرصاد تعلن «طقس الخميس»: استمرار الرياح المثيرة للغبار في 4 مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة، غدًا الخميس.

وأضافت الهيئة، في بيان عبر تويتر، إن المنطقة الشرقية ونجران تتعرضان لغبار يحد من مدى الرؤية الأفقية، وكذلك الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأضافت «هيئة الأرصاد»، أن البحر الأحمر يشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية غدًا على معظم مناطق المملكة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة لطقس الغد

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