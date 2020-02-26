دعوات في الشورى باستفادة العزاب من عروض الإسكان

طالب مجلس الشورى، أمس، وزارة الإسكان بالتوسع في خيار أرض مطورة وقرض، بما يسهم في تشجيع البناء، خاصة في الضواحي والمناطق النائية، وتطوير هذا الخيار ليناسب شرائح متعددة من المستفيدين.

ودعا المجلس إلى دراسة أسباب عزوف بعض المواطنين عن استلام بعض منتجات الإسكان. وأكد على الوزارة اشتراط وجود شهادة من مكتب هندسي، تفيد بسلامة وجودة البناء، أو أن البناء تم تنفيذه تحت إشراف مكتب هندسي، وذلك قبل توقيع عقد التمويل المدعوم مع المواطن.

وطالب بدراسة السماح لغير المتزوجين من المواطنين والمواطنات، ممن بلغ عمره 25 سنة فأكثر، بالتقدم بطلب للحصول على أحد الخيارات السكنية لدى الوزارة، كما طالب بتعزيز قدرات الشركة الوطنية للإسكان، المادية والفنية، واعتماد هيكلها الإداري والفني والمالي.

وزارة الخارجية

طالب مجلس الشورى، وزارةَ الخارجية بالبحث مع نظيراتها في الدول التي تم تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول لرعاياها إلى المملكة، لتسهيل حصول المواطنين السعوديين على تأشيرات الدخول إلى تلك الدول، وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، سواء من ناحية الوقت اللازم للحصول عليها، أو من ناحية الرسوم المستوفاة. كما طالب الوزارة بالقيام بمراجعة تنظيمية لنشاط تطوير علاقات المملكة مع الدول الأخرى. وطالب المجلس، وزارة الخارجية بتفعيل نشاط التحليل السياسي، واستشراف الأحداث الإقليمية والدولية، واقتراح السياسات المناسبة. وأهاب بالوزارة لتطوير آلية شاملة لترشيح السفراء، استنادا إلى مؤشرات قياس دقيقة لقدرات المرشحين. ودعا المجلس في قراره الخارجية إلى التنسيق مع وزارات «الثقافة، والإعلام، والتعليم»، ومجالس الغرف التجارية والصناعية السعودية، لزيادة إقامة فعاليات سعودية في دول العالم المختلفة.

الهلال الأحمر

طالب مجلس الشورى، هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بإنشاء مركز متخصص لتدريب موظفي الهيئة وأفراد المجتمع، في مجال تقديم الإسعافات الأولية وغيرها. ودعا إلى إجراء دراسة من جهة محايدة، لتقييم خدمة الإسعاف الجوي. من جهة أخرى، وافق مجلس الشورى على تعديل نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/‏50» في 28/‏5/‏1439.

تطوير محطات القطارات

دعا المجلس، المؤسسةَ العامة للخطوط الحديدية إلى سرعة إنهاء مشروعات تطوير صالات محطات القطارات. كما دعت اللجنة المؤسسة إلى زيادة رحلاتها اليومية على مسار الرياض - الأحساء - الدمام، بمعدل رحلة كل ساعتين.

إضافة إلى تطوير المسارات المؤدية إلى عربات القطارات.

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ودعا المؤسسة إلى وضع الحوافز المناسبة، لتشجيع استخدام قاطرات نقل الحاويات من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، إلى الميناء الجاف بالرياض.

الهيئة الملكية للعلا

ناقش مجلس الشورى -خلال الجلسة- تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية لمحافظة العلا للعام المالي 1439/ 1440. ودعت اللجنة في توصياتها إلى المجلس الهيئة الملكية لمحافظة العلا إلى وضع جدول زمني مخطط لأولوياتها الإستراتيجية للأعوام القادمة، وتقييم ما تحقق منها. وكان مجلس الشورى وافق، في مستهل الجلسة، على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة كومنولـث البهاما، فـي مجال خدمات النقل الجوي.

كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين السعودية واليونان في مجال خدمات النقل الجوي، كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين المملكة والسنغال في مجال خدمات النقل الجوي.

دراسة أسباب عزوف المواطنين عن استلام بعض منتجات الإسكان

اشتراط وجود شهادة من مكتب هندسي بسلامة وجودة البناء

المطالبة بدراسة السماح لغير المتزوجين بالتقدم بطلب للحصول على الخيارات السكنية

مطالبة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بسرعة إنهاء مشروعات صالات محطات القطارات