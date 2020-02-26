انطلاق ملتقى لجان شباب الرياض

افتتح أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن، ملتقى اللجان الشبابية بمنطقة الرياض الثالث بعنوان «اللجان الشبابية ورؤية 2030»، الذي تنظمه جامعة شقراء في إمارة المنطقة بالتعاون مع أمانة مجلس المنطقة واللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بإمارة الرياض. وقال الأمير فيصل بن بندر « نسعد باستقبالكم ووجودكم معنا، لنتحدث سويا في شأن مهم لهذا دوت الخليج وأبنائه، وفي موضوع من أهم المواضيع، ألا وهم الشباب، هذه اللجان التي نشأت وتكونت بجهود من أبناء المحافظات ومن أبناء العاصمة الرياض بمتابعة من مجلس المنطقة، وهذا الدور له أهمية ليجعلنا نحافظ على هذا المنتج الرائع من أبناء دوت الخليج، وهم ذخيرته، وعزه وسؤدده هم الشباب الذين ينظر إليهم بالتقدير والاعتزاز سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.

من جهته، أوضح مدير جامعة شقراء، عوض الأسمري أن الملتقى يركز على تطوير آليات العمل داخل لجان الشباب والجامعات واللجان الشبابية ولجان الشباب والعمل التطوعي. ولفت إلى مشاركة التنظيم للملتقى مع اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بإمارة الرياض، وعلى رأسها الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، التي عملت بكل جد وإبداع لتنظيم هذا الملتقى.