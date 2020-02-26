انطلاق ملتقى لجان شباب الرياض

من جهته، أوضح مدير جامعة شقراء، عوض الأسمري أن الملتقى يركز على تطوير آليات العمل داخل لجان الشباب والجامعات واللجان الشبابية ولجان الشباب والعمل التطوعي. ولفت إلى مشاركة التنظيم للملتقى مع اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بإمارة الرياض، وعلى رأسها الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، التي عملت بكل جد وإبداع لتنظيم هذا الملتقى.
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