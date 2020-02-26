حقوق الإنسان تنظم دورة لبيانات الاتجار بالأشخاص

نظمت هيئة حقوق الإنسان، ممثلة في لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، دورة تدريبية تحت عنوان «إدارة البيانات الخاصة بتقارير الاتجار بالأشخاص»، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وتناولت جلسات اليوم الأول مفهوم تقارير الاتجار بالأشخاص وأنواعها، وكيفية كتابتها، ومنهجيات إعدادها، والتدريب المتخصص على كيفية إعدادها بما يتفق مع معايير التقارير الدولية ذات العلاقة، وتصميم وإعداد النماذج الخاصة بالبيانات المتعلقة بالتقرير.

فيما تستعرض جلسات اليوم الثاني كيفية جمع المعلومات المتعلقة بالتقارير وفقا لنماذج محددة ومعدة لذلك، وطرق وأساليب تحليل المعلومات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص وتنفيذ تطبيقات عملية عليها، وتأتي الدورة امتدادا لجهود المملكة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتعزيز الوعي بمخاطر هذه الجرائم، والتي استحدثت آلية تكون بمثابة وثيقة مرجعية وطنية تحدد أسس التعامل مع حالات الاتجار بالأشخاص. ويكون لها دور مهم في تحديد كيفية تعامل الجهات القضائية وجهات إنفاذ القانون وغيرها من الجهات ذات العلاقة مع قضايا الاتجار بالأشخاص.

يذكر أن الهيئة ستنظم هذه الدورة خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل في 5 مدن سعودية هي: الرياض، وجدة، والدمام، ومكة المكرمة، والقصيم.