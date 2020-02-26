تخريج 2100 متدرب بتقني نجران

رعى نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول حفل تخريج أكثر من 2100 متدرب ومتدربة من منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة لدرجتي الدبلوم والبكالوريوس، بحضور نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبدالله بن مستور آل مرزوق، وذلك بقاعة الأمير مشعل في الكلية التقنية. وافتتح نائب أمير المنطقة لدى وصوله مقر الحفل المعرض التقني المصاحب للفعاليات، واطلع سموه على ما يحتويه من أقسام ومشاريع تمثل منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة. وشهد الأمير تركي بن هذلول توقيع اتفاقية شراكة بين الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة وشركة أسمنت نجران، بهدف تنمية وتأهيل الموارد البشرية الوطنية من خلال تدريب تقني ومهني يسهم في سد احتياج سوق العمل للمساهمة في التنمية الوطنية بكل المجالات، كما شهد سموه توقيع عقود التوظيف مع شركة أسمنت نجران. وأكد المدير العام للتدريب التقني والمهني بالمنطقة سعيد آل جبار، أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عملت على تأهيل متدربيها ومتدرباتها بالمهارات التدريبية التقنية والمهنية، ليكونوا قوة فاعلة ومؤثرة في سوق العمل من خلال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وليسهموا في إكمال مسيرة البناء والتنمية.



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