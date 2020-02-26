اختتمت أعمال منتدى اكتشاف المواهب الاجتماعية في خدمة العمل الاجتماعي، أمس، الذي نظمته جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بنجران، تحت رعاية أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، المقامة خلال الفترة 24 - 26 فبراير. وأوضح المستشار الإعلامي لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، علي اليامي، أن أعمال المنتدى خرج بعدد من التوصيات وهي توفير نوافذ اجتماعية لتفعيل العمل الاجتماع، وتنظيم برامج دورية ضمن الخطط التعليمية لدعم المواهب وتطويرها، والعمل على استقطاب الموهوبين من المحافظات والقرى والهجر، وتشجيع إنتاجهم الاجتماعي عبر منصات دائمة، وتوفير نوافذ اقتصادية بغرض تسويق الأفكار الاجتماعية عالميا، والتركيز على عوامل السعادة بدعم أسر الموهوبين اجتماعيا، ودعم الموهوبين في جميع المجالات، وترسيخ مفاهيم وثقافة العمل الاجتماعي وسط تلاميذ المدارس، وتوظيف مهارات الاتصال الحديثة لاكتشاف وتشجيع المواهب الاجتماعية، وتنظيم ورش عمل بصورة مستمرة داخل مؤسسات التعليم المختلفة حول أهمية العمل الاجتماعي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 9 توصيات في ختام منتدى اكتشاف المواهب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.