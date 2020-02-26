دشن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بمكتبه بالإمارة، أمس، نظام الرصد الآلي الخاص بالدوريات الذكية الرسمية والسرية بطرق المنطقة، بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء عبدالله بن سفر الزهيري. واستمع أمير منطقة جازان خلال اللقاء لشرح مفصل من مدير مرور منطقة جازان العميد راشد سعيد الغامدي، عن نظام الرصد الآلي الجديد وأهم أهدافه، وذلك استكمالا لأنظمة الرصد الآلي المدشن العمل بها سابقا «قطع الإشارة وحزام الأمان والجهاز المحمول وكاميرات رصد السرعات الثابتة والمتنقلة». وثمن أمير منطقة جازان الجهود التي يبذلها رجال المرور للحد من الحوادث المرورية والالتزام بقواعد السير.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدشين نظام الرصد الآلي بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.