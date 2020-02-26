ارتفاع أسعار أسماك الكنعد 60%

سجلت أسعار أسماك الكنعد، والمعروف بالذيرك ، ارتفاعا بنسبة 60% مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث قفز سعر الكيلوجرام في بنقلة سمك جدة من 23 ريالا إلى 40 ريالا، وصولا إلى بيع الكيلوجرام للشركات الخاصة بقيمة 80 ريالا. ويأتي الارتفاع بفعل العوامل المناخية غير المستقرة في الدول المصدرة. (تصوير: يُمن لقمان)



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