إعادة ترميم وتأهيل 30 منزلا للأسر المحتاجة بالشرقية

أبرمت جمعية ترميم الخيرية اتفاقية شراكة مع شركة نسما وشركائهم للمقاولات المحدودة، لإعادة ترميم وتأهيل 30 منزلا من منازل الأسر المحتاجة والمتعففة، ضمن فعاليات منتدى المشاريع المستقبلية، إذ مثّل جمعية ترميم في توقيع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس حمد ثواب الخالدي، وعن شركة نسما وشركائهم للمقاولات المحدودة، رامي صالح التركي. وتشمل المبادرة مدن: الأحساء وبقيق والخبر والدمام والقطيف والجبيل والخفجي وحفر الباطن، وتمتد إلى صيانة منازل يسكنها أكثر من 200 فرد، وستخضع هذه الأسر -خلال فترة الترميم- لبرنامج تنموي تشارك فيه أكثر من 8 جمعيات و3 جهات متخصصة في التنمية الأسرية، ويركز البرنامج على التوعية والتأهيل ووصولا إلى التمكين. وتوفر الاتفاقية أكثر من 200 فرصة تطوعية، يتجاوز عدد ساعاتها 840 ساعة، وتبلغ تكلفتها مليونا وستمئة وخمسين ألف ريال، كدعم من شركة نسما وشركائهم للمقاولات المحدودة، والتي أطلقت هذه المبادرة ضمن برامجها في المسؤولية الاجتماعية، ومساهمتنا الوطنية في خدمة المجتمع.



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