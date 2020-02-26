3 عقود استثمارية بـ 25 مليونا في عسير

وقعت أمانة منطقة عسير على هامش ملتقى الاستثمار البلدي «فرص»، والذي نظمته وزارة الشؤون البلدية والقروية بمدينة الرياض 3 عقود تنموية، تلخصت في إنشاء مجمع تعليمي عبارة عن مدارس أهلية، وعقد ترسية مشروع إعادة تدوير الملابس المستعملة لمدينة أبها، وإنشاء مجمع تجاري بمحافظة محايل عسير بمبلغ إجمالي بلغ 25 مليون ريال. ووجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بالاهتمام بالمستثمرين في منطقة عسير، وتذليل كافة العقبات أمامهم. مؤكدا في الوقت ذاته اهتمام أمانة عسير بالمشاركة في مثل هذه الفعاليات المؤثرة التي تبرز أهم مميزات المنطقة والمواقع الاستثمارية الجاذبة. وقال إن الأمانة تسعى جاهدة إلى عرض كافة الفرص الاستثمارية، وتقوم بدعم المستثمرين لتحقيق العوائد الاقتصادية بما يعود عليهم وعلى أهالي المنطقة بالمردود الإيجابي. وشارك أمين منطقة عسير وليد الحميدي في الجلسة الحوارية التي نُظمت ضمن ملتقى الفرص الاستثمارية بمدينة الرياض، وتحدث خلالها عن الاستثمار في منطقة عسير وتنوعه في المجال السياحي والصناعي، مشيرا إلى أن ‫عسير تستقبل أكثر من مليون سائح سنويا، ويوجد فيها 4 آلاف قرية.



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