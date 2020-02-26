أمير القصيم يلتقي رؤساء وأعضاء لجان شباب الأعمال بغرف المنطقة

التقى أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل، في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة، رؤساء وأعضاء شباب الأعمال بغرف القصيم، بحضور وكيل الإمارة عبدالرحمن الوزان، والأمين العام للجنة تنمية الاستثمار بالمنطقة الدكتور يوسف العريني، ومدير الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبدالله الربدي، ومدير فرع وزارة التجارة بالقصيم فهد الحربي، ومدير حاضنات بادر بالقصيم حمود النغيمشي، ومدير بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة سلطان الحربي. واطلع أمير منطقة القصيم -خلال اللقاء- على أهم إنجازات شباب الأعمال بغرف القصيم، والتي تهدف إلى نقل خدمة ونقل التجارب في جميع المجالات لشباب الأعمال في المنطقة. وأشاد أمير منطقة القصيم بدور شباب الأعمال في بناء الاقتصاد، مشيرا إلى أن طموح القيادة كبير لتعزيز مسار لجان شباب الأعمال، وتفعيلها بالشكل المطلوب، مبينا سموه أن بلادنا -ولله الحمد- تضم اقتصاداً قوياً قائماً على قاعدة اقتصادية كبيرة، داعياً إلى الاستثمار في مجالات أوسع، والاستفادة مما تقدمه الدولة -أيدها الله- من بذل وعطاء. وأكد أن الشباب عليهم مسؤولية كبيرة لصناعة مستقبل اقتصادي مستدام، موضحا أهمية دور شباب دوت الخليج في ذلك، مبدياً سعادته بلقاء شباب الأعمال، إذ إنهم يمثلون المستقبل الواعد، داعيا الجميع إلى العمل بصدق وأمانة، وتعزيز تجارب رواد الأعمال وتعزيز التنوع في النشاطات، وتنظيم عدد من اللقاءات والمعارض في ذلك الخصوص. ولفت أمير المنطقة إلى أن الفرص في هذه المنطقة كثيرة ومتاحة، والأبواب مشرعة والمجالات كثيرة، وليست مجالاً واحداً، مؤكداً دعمه ودعم نائبه، ورئيس غرفة القصيم، لكل ما يخدم أبناء المنطقة، ويحقق تطلعاتهم، متمنيا للشباب التوفيق في مسيرتهم.



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