من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم أمانة جدة محمد البقمي أن الأمانة تقوم بالجولات الرقابية بشكل يومي وشهري لضبط البسطات والمخالفين ومصادرة الخضار والفواكه، حيث يتم توزيع الصالح منها على الجمعيات الخيرية، فيما يتم إتلاف الفاسد.
من جهته، شدد استشاري الأمراض المعدية محمد الغامدي لـ«دوت الخليج» على اتباع الوسائل الصحية للتعامل مع الفواكه والخضروات، بحيث تكون نظيفة، وطازجة، والتأكد من بلد المنشأ أيضا، وطرق النقل، ودرجة التبريد، كما يجب الكشف عليها مباشرة إذا كانت معرضة لأي نوع من الميكروبات، أو الفطريات قبل بيعها، وعرضها في السوق.
وقال الغامدي «إن الخضار والفاكهة إذا كانت معرضة للميكروبات من الممكن أن تسبب نزلات معوية، أو بعض أعراضها مثل ارتفاع درجة الحرارة، والإسهال، والاستفراغ، وتصل إلى ما هو أخطر من ذلك مثل التسمم البكتيري، أو التسمم الفطري، لذلك من المهم جدا الحذر في التعامل معها». كما أنه إذا تم ري، أو غسل، أو اختلاط الفواكه، والخضروات بمياه الصرف الصحي تتكون عليها ميكروبات، وبكتيريا، وفطريات تسبب عدوى للجهاز الهضمي كالنزلات المعوية، والتسمم الغذائي، والتسمم البكتيري على حسب نوع البكتيريا، أو الفطريات التي اختلطت بالفواكه، والخضروات، فالجهاز الهضمي هو المتضرر الأكبر منها، ولكن إذا انتقلت البكتيريا عبر الدم من الممكن أن تؤثر على الجهاز التنفسي، والجهاز العصبي.
كانت هذه تفاصيل خبر مراقب للعمالة المخالفة للتنبيه من حملات التفتيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.