معرض توعوي بجامعة القصيم لتعزيز السلامة المرورية

أقامت جامعة القصيم، ممثلة في كلية الهندسة، معرضا توعويا لتعزيز ‏ثقافة السلامة المرورية على مدى 3 أيام بداية من الإثنين الموافق ‏‏30/ 6/ 1441، بمقر البهو الرئيس بالمدينة الجامعية، بمشاركة 7 ‏جهات من الجامعة وخارجها، وذلك ضمن مشاركة الجامعة في حملة ‏‏«حياتك أهم» التي تقام برعاية أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن ‏مشعل، وتستمر لمدة أسبوعين، بهدف تعزيز ثقافة السلامة المرورية ‏لدى أطياف المجتمع في جميع مدن ومراكز ومحافظات المنطقة‪‏. حيث شارك بالمعرض، الهلال الأحمر السعودي، من خلال ركن قدم ‏خلاله، أقسام الشؤون الإسعافية بالميدان، والتدريب، والتطوع، ‏واستقطاب المتطوعين لخدمة المجتمع، بهدف التثقيف الصحي وحث ‏المواطنين على الاستفادة من البرامج التدريبية والتثقيفية، إضافة إلى ‏توزيع عدد من البروشورات والمطبوعات والهدايا للزوار.‏ كما شارك التجمع الصحي بالقصيم بركن قدم خلاله شرحا عن كيفية ‏الإنعاش القلبي الرئوي، وإيقاف النزيف، والتعامل مع الكسور، ‏الناتجة عن الحوادث المرورية، والتعامل مع المصابين بالحوادث ‏المرورية لحين وصول الإسعاف.‏ بدورها، شاركت إدارة تعليم القصيم بجوائز قيمة من خلال 4 ‏مسارات، هي: الجانب التوعوي من خلال مقطع توعوي عن خطر ‏استخدام الجوال أثناء القيادة، وأفضل تطبيق يحفظ سلامة السائق ‏خلال القيادة، بحيث لا يستخدم الجوال أثناء القيادة، إضافة إلى أفضل ‏شعار للحملة، وأفضل رسمة عن أهمية التوعية بعدم استخدام الجوال ‏أثناء القيادة، وتم تعميم المسابقة على جميع المدارس للبنين والبنات ‏من خلال الشروط والجوائز، بالإضافة إلى تخصيص 21 مقرا ‏لإقامة محاضرات توعوية لطلاب الثانوية.‏ من جهتها، شاركت إدارة الأمن الجامعي بجناح في المعرض بهدف ‏التعريف بمهام الأمن الجامعي في تنظيم المواقف وتنظيم حركة السير ‏داخل المدينة الجامعية، وعلى مداخلها لتسهيل حركة الطلاب ‏والموظفين وتحرير المخالفات للمخالفين تبعا لنظام المرور المتبع ‏بالمملكة، ومساعدة السيارات المتضررة أو العالقة ومباشرة الحوادث ‏داخل الحرم الجامعي ونقلها إلى الجهة المختصة.‏ وعرضت كلية الهندسة بجناحها في المعرض عددا من مشاريع ‏الطلاب، إضافة إلى شرح دلالات الإشارات المرورية ومجموعة من ‏المشاركات الطلابية بالمجال تضمنت مشاريع طلابية، وأنواع ‏الأرصفة ودلالة ألوانها، وعروضا توعوية عن السلامة المرورية ‏وضرورة الالتزام بقواعد السلامة كاستخدام حزام الأمان، ومقاعد ‏الأطفال، وعدم استخدام الجوال أثناء القيادة، والصيانة الدورية ‏للمركبة، وغيرها من المقاطع التوعوية التي تسهم في تعزيز ورفع ‏الوعي بالسلامة المرورية.‏ كما شاركت مدرسة جامعة القصيم لتعليم القيادة لتوضيح برامج ‏التدريب المتاحة وطريقة التسجيل للراغبين، وعرض مسارات ‏التدريب، وآلية الاجتياز والحصول على الرخصة.‏



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