موجة غبار تجتاح نجران وتناقض في تعليق الدراسة

اجتاحت موجة غبار كثيف ورياح نشطة أجواء منطقة نجران وضواحيها، أمس، وسط استنفار من طوارئ المستشفيات والهلال الأحمر والدفاع المدني بالمنطقة مع تعليق مؤقت لرحلات الطيران من مطار نجران الإقليمي، وتسببت موجة الغبار في انعدام الرؤية بشكل واسع بجميع أرجاء المنطقة، مما اضطر العديد من أولياء أمور الطلاب والطالبات لسحب أبنائهم من المدارس نظرا لعدم الإعلان عن تعليق الدراسة، البعض الآخر فضل بقاء أبنائهم في المنازل، مبدين استغرابهم من عدم التحذير المبكر من هيئة الأرصاد وعدم تعليق الدراسة من قبل إدارة التعليم بالمنطقة، بالرغم من أن تعليم محافظة شرورة أعلن عن تعليق الدراسة بجميع المدارس. وكانت هيئة الأرصاد حذرت في آخر تحديث للإنذار عند الـ6:48 صباحا وأعلنت بأن بداية الإنذار للغبار ستبدأ عند الـ7 صباحا ونهاية الإنذار عند الـ12 ظهرا بمنطقة نجران ومحافظة شرورة.

تعليق الدراسة

في الوقت الذي التزمت إدارة تعليم نجران الصمت حيال تعليق الدراسة من عدمه وترك صلاحية اتخاذ القرار لقادة وقائدات المدارس، أصدرت إدارة التعليم بشرورة بيانا تفيد فيه بتعليق الدراسة بجميع المدارس بالمحافظة، وجاء البيان كالآتي «بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد الصادرة الـ59: 4 صباحا بشأن موجة الغبار والآثار المترتبة عليها، وحرصا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس، وما رأته لجنة الأمن والسلامة، فقد وجه مدير التعليم بتعليق الدراسة في كافة مدارس تعليم شرورة».

جاهزية

أكد المتحدث الرسمي باسم صحة نجران مهدي آل زمانان لـ«دوت الخليج»، جاهزية مرافقها الصحية لمواجهة موجة الغبار التي تشهدها المنطقة منذ ساعات الصباح الأولى، وأوضحت أن جميع أقسام الطوارئ على أهبة الاستعداد لاستقبال جميع الحالات المتأثرة من موجة الغبار وتقديم الرعاية الطبية لهم، وذلك تحت إشراف كوادر طبية متخصصة في الأمراض التنفسية مع توفير الأدوية الخاصة بأمراض الربو، والحساسية، مبينة أن الصحة على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمات والاستشارات الطبية عبر تطبيق صحة على الهواتف الذكية ‬أو الاتصال على 937،

وقامت صحة نجران ببث رسائل توعوية عن طرق الوقاية من الغبار عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

16 فرقة إسعافية

قال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر محمد بن حمد الخلا: «تم تكثيف الجهود وحث الفرق الإسعافية على أخذ الحيطة والحذر لمواجهة أي حالة جراء الموجة، حيث يعمل بالمنطقة 16 فرقة إسعافية، وتمت مباشرة عدد 3 حالات، ونهيب على جميع المواطنين والمقيمين بعدم الخروج إلا في حالات الضرورة وأخذ وسائل الحماية كالكمامات الطبية، وفي حال وجود أي صعوبة في التنفس أو مشاكل صحية الاتصال على رقم الهلال الأحمر 997 وأخذ كامل التوجيهات من غرفة العمليات».

أسعار الكمامات

أكد المتحدث الرسمي لصحة نجران أنه لا يوجد أي ارتفاع لأسعار الكمامات أو شكاوى تفيد بارتفاعها، وصحة المنطقة تقوم بجولات تفتيشية دورية على الصيدليات لمتابعة توفر اللوازم الطبية، وخلال جولة للصيدليات لوحظ ثبات أسعار الكمامات، حيث تباع الثلاث كمامات بسعر ريالين وربع، وسط إقبال العديد بشرائها.

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المدارس تحمي طلابها

وزع عدد من مدارس المنطقة عبر إداراتها، الكمامات على الطلاب في إجراء احترازي لمثل هذه الحالات ولسلامتهم ووقايتهم، ومن بينها ثانوية الملك عبدالعزيز.

تحذير

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران عبر متحدثها الرسمي النقيب عبدالخالق القحطاني، المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المملكة، وطالبت مديرية الدفاع المدني في منطقة نجران باتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة، حفاظا على سلامتهم وارتداء الكمام الطبي في حال الخروج، وأهابت بضرورة اتباع التعليمات الطبية لمرضى الربو والجهاز التنفسي، والحذر عند السفر في الطرق السريعة ‏نتيجة لتدني الرؤية المتوقعة.

تعليم شرورة أعلنت تعليق الدراسة بجميع المدارس

عدد من المدارس وزعت الكمامات على الطلاب في إجراء احترازي

16 فرقة إسعافية من الهلال الأحمر لعلاج الحالات الطارئة

إدارة تعليم نجران التزمت الصمت حيال تعليق الدراسة