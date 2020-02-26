330 طالبا يتدربون على 11 شهادة احترافية بجامعة فيصل



يدشّن مدير جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد العوهلي، اليوم، انطلاق برنامج نوعي على مستوى الجامعات السعودية ، بعنوان: «التطوير المهني للطلبة»، والذي تنظمه عمادة التطوير وضمان الجودة في قاعة عمادة الدراسات العليا. ويأتي البرنامج في إطار دعم تنافسية خريجي الجامعة، ويسهم في تنمية مهاراتهم المهنية الاحترافية، قبل انخراطهم في سوق العمل. ويشمل البرنامج 11 شهادة مهنية احترافية، هي: شهادة تسويق احترافية «سي بي أم» - المستوى الأول، وشهادة محترف في إدارة الموارد البشرية «شرم - سي - سبي» المستوى الأول، وأساسيات أمن نظم المعلومات، وشهادة أوراكل OCA، واختبار الأساسيات الهندسية لخريجي قسم الهندسة الكيميائية، وامتحان أساسيات الهندسة لخريجي قسم الهندسة الميكانيكية، وأخصائي ضريبة القيمة المضافة، وشهادة المدقق الداخلي المعتمد، والتحضير لاختبار هيئة المحللين الماليين المعتمدين المستوى الأول، واختبارات هيئة سوق المال التأهيلية «CME1,CME2,CME3»، وتمكنهم من الحصول على شهادات احترافية معتمدة في عدة مجالات مهنية يطلبها سوق العمل، إلى جانب أن حصولهم على هذه الشهادات سيميزهم عن كل الدارسين للتخصص نفسه بشكل أكاديمي فقط، مما يؤدي إلى زيادة فرصهم في الحصول على وظيفة بسوق العمل. ويستهدف تمكين وتمهير الطلاب المتوقع تخرجهم قبل الالتحاق بسوق العمل، ويربط المعرفة العلمية بالأوعية المهنية، لرفع مستوى الاستعداد المهني للطلاب وفقا لاحتياجات سوق العمل، لتمكينهم وزيادة فرصهم بالحصول على فرصة وظيفية. علماً بأن البرنامج يستهدف في المرحلة الأولى 330 طالبا وطالبة من المتوقع تخرجهم هذا العام 2020، من: كلية إدارة الأعمال، وكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات، وكلية الهندسة، وكلية الحقوق، وكلية الآداب. وسيتم تنفيذ هذه البرامج ذاتيا، خلال مجموعة من المدربين المميزين، وأصحاب الاختصاص من الكليات ذات العلاقة بالجامعة.

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