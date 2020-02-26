أمير مكة للمحافظين الجدد : ضاعفوا وتيرة العمل لخدمة المراجعين

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، المحافظي المُكّلفين لعددٍ من محافظات المنطقة. وأكد الأمير خالد الفيصل ونائبه، ضرورة بذل مزيد من الجهد ومضاعفة وتيرة العمل لخدمة المراجعين، وشدّدا في حديثهما لمحافظي: «القنفذة، الليث، الجموم، الكامل، تربة، الكامل، المويه، ميسان، بحرة»، على أن المسؤولية عظيمة أمام الله أولا، ثم أمام ولاة الأمر، والدولة التي أولتهم هذه الثقة، وأوكلت إليهم رعاية مصالح الناس، وتلمس الاحتياجات، وتوفير الخدمات للمحافظات وساكنيها، ومتابعة تنفيذ المشاريع.

من جهتهم، أكد المحافظون عزمهم على المضي قدما في العمل والتطوير، ودفع عجلة التنمية في المحافظات، لافتين إلى أن الثقة التي اقتضت تكليفهم في مواقعهم الجديدة، ستكون دافعا لهم لبذل مزيد من الجهد، لتحقيق تطلعات القيادة وآمال المواطنين. من جانب آخر، استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، نائب المدير العام للمرور اللواء سلمان الجميعي، ومدير مرور جدة المعيّن حديثا، العقيد أحمد السريحي.