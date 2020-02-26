أمير مكة للمحافظين الجدد : ضاعفوا وتيرة العمل لخدمة المراجعين

من جهتهم، أكد المحافظون عزمهم على المضي قدما في العمل والتطوير، ودفع عجلة التنمية في المحافظات، لافتين إلى أن الثقة التي اقتضت تكليفهم في مواقعهم الجديدة، ستكون دافعا لهم لبذل مزيد من الجهد، لتحقيق تطلعات القيادة وآمال المواطنين. من جانب آخر، استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، نائب المدير العام للمرور اللواء سلمان الجميعي، ومدير مرور جدة المعيّن حديثا، العقيد أحمد السريحي.
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