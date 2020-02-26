وزراء الرياضة والسياحة والاستثمار يقسمون بالصدق والأمانة والإخلاص

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الوزراء الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة.

فقد أدى القسم، كل من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير السياحة أحمد الخطيب، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، قائلين (بسم الله الرحمن الرحيم.. أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص).

ثم تشرفوا بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمعوا إلى توجيهاته.

حضر أداء القسم، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ورئيس الديوان الملكي فهد بن محمد العيسى، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.