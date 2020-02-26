مدني جدة يسيطر على حريق بشقة في حي المنار

‏أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني، أن عمليات 911 تلقت بلاغا عند الـ18:19 مساء يفيد بوجود حريق بشقة بعمارة سكنية. ‏وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة، وبوصول الفرق للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن حريق في شقة بالدور الثالث لعمارة مكونة من 4 أدوار وملحق، وتم إخلاء عدد 20 شخصا احترازيا عن طريق فرق الإنقاذ، وإخماد الحريق دون تسجيل إصابات. وأهاب القرني بالجميع إلى ضرورة توفير وسائل السلامة بالمنازل، وهي كاشف الدخان لينذر بوجود حريق، وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع الحريق.



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