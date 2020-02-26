إطلاق مبادرة كأس التعليم بصبيا

أطلقت إدارة تعليم صبيا، ممثلة في النشاط الطلابي، مبادرة كأس التعليم في 3 مسارات: مسار المواد العلمية واللغة العربية، ومسار التجارب العلمية الممتعة، ومسار الروبوت. إذ تستهدف طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، ويجري تنفيذها خلال رجب على مستوى المدارس، ومكاتب التعليم، والإدارة. وتهدف المبادرة إلى الإسهام في رفع مستوى التحصيل الدراسي ونواتج التعلم، وربط الطلاب بالمنهج الدراسي بأسلوب تعليمي تشويقي، وإذكاء روح التنافس الشريف بين الطلاب، وتمكينهم من الإسهام الفاعل والنقاش وإبداء الرأي، وإكسابهم القدرة على التعبير عن ذواتهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم. تأتي هذه المبادرة بعد أن أصدر المساعد للشؤون التعليمية ناصر أحمد معافا، تعميما بتنفيذ هذه المبادرة، تضمن فكرة المبادرة، وأهدافها، ومجالاتها، والقسم المشرف عليها، والفئات المستهدفة، وتواريخ ومراحل وإجراءات التنفيذ، وشروط وضوابط المسابقة، وطريقة التقييم، وما يختص بالتكريم وتتويج الفائزين.



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