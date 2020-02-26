تعليم صبيا يواصل حملته ضد فيروس كورونا

واصلت إدارة تعليم صبيا، ممثلة في الشؤون الصحية المدرسية، تنفيذ حملتها التثقيفية والتوعوية ضد فيروس كورونا الجديد على جميع المستويات، انطلقت من معرضين توعويين على مستوى الإدارة، و3400 رسالة عبر مواقع التواصل، و6 تصاميم أنفوجرافيك على منصات الإدارة، و5 فيديوهات توعوية بالشراكة مع وزارة الصحة. وعلى مستوى مكاتب التعليم والمدارس التابعة لها تم تنفيذ 450 محاضرة نوعية، و210 منشورات للتوعية والتثقيف، و1200 إذاعة صباحية لجميع مراحل التعليم عن أعراض المرض، وطرق انتشاره، وخطوات الوقاية منه، استفاد منها 160 ألف طالب وطالبة. وأشاد مدير تعليم صبيا ضيف الله علي الحازمي بالجهود الاستباقية للشؤون الصحية المدرسية بالإدارة، ومكاتب التعليم والمدارس وما قدموه من نصائح وإرشادات، وبرامج وفعاليات، وندوات طبية عن فيروس كورونا، وأكد على دور المرشدين والمرشدات بعيادات الصحة المدرسية بالمدارس في رفع الوعي الصحي بهذا المرض. يأتي هذا بعد توجيه معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بداية شهر فبراير من هذا العام إدارات التعليم بتحديث خطط الطوارئ للتوعية والوقاية من فيروس كورونا، والبدء ببرامج التوعية والتثقيف، وذلك انطلاقا من المسؤولية الوطنية لوزارة التعليم.



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