السعودية اليوم / تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا في باكستان



إسلام أباد 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

سجلت باكستان أول إصابتين بفيروس كورونا المستجد، وفقاً لما أكده المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشئون الصحة الدكتور ظفر ميرزا اليوم.

وأوضح أن الحالة الأولى ظهرت في مدينة كراتشي، والأخرى في العاصمة إسلام أباد، مضيفاً أن المصابين عادا من إيران قبل 14 يوماً.

وبيّن أن كلتا الحالتين جرى التعامل معهما وفقا للإجراءات الطبية النمطية، وأن حالة المصابين مستقرة، ولا داعي للهلع لأن الأمور تحت السيطرة، مقللاً من احتمالات انتشار هذا المرض القاتل في باكستان في شكل وبائي.

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22:31ت م

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