السعودية اليوم / جورجيا تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا



تفليس 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

قالت وزيرة الصحة الجورجية إيكاترينا تيكارادزي اليوم :إنّ البلاد سجلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا.

وأفادت تيكارادزي في تصريح لها بأن المصاب هو مواطن جورجي كان يسافر من إيران وعبر الحدود من أذربيجان المجاورة, مشيرة إلى أنه نُقل على الفور من نقطة مراقبة حدودية إلى المستشفى.

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22:27ت م

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