السعودية اليوم / مدني القنفذة ينفذ فرضية إطفاء بمستشفى المظيلف العام



جدة 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

نفذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة القنفذة اليوم فرضية إطفاء وإنقاذ بمستشفى المظيلف العام ضمن برنامج التدريب على رأس العمل بمديرية الدفاع المدني منطقة مكة المكرمة .

وأوضح ‏المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن الفرضية التي شارك فيها مدني القنفذة بأحدث الآليات والتقنيات وفق ما يحتاجه الموقف تهدف لتدريب العاملين بالميدان على الحالات التي تتطلب منهم احترافية عالية في الآداء ، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

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21:40ت م

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