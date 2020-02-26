السعودية اليوم / أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في مقدونيا الشمالية



سكوبيي 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

سجلت اليوم أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في مقدونيا الشمالية لدى امرأة عائدة من إيطاليا.

وقال وزير الصحة المقدوني فنكو فيليبس للصحافة " سجلت حالة الإصابة الأولى بفيروس كورونا في مقدونيا الشمالية في مستشفى عيادة الأمراض المعدية في سكوبيي " موضحا أن المصابة مواطنة مقدونية من مواليد عام 1970م.

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21:28ت م

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