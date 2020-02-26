السعودية اليوم / مجلس إدارة جمعية رعاية أيتام صوير يعقد الاجتماع الثاني في دورته الأولى



سكاكا 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

عقد مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بمركز صوير بمنطقة الجوف اليوم الاجتماع الثاني للمجلس في دورته الأولى برئاسة رئيس مجلس الإدارة ناصر بن جويفان الرويلي، وذلك في مقر قاعة الاجتماعات.

واطلع المجلس خلال الاجتماع على آلية شروط الاستفادة من خدمات الجمعية وأقسامها المتنوعة وبحث طرق التطوير والتجديد وتوفير السبل كافة والوقت والجهد لمستفيدي الجمعية لتكون بيئة مثلى لتنشئة الأيتام.

// انتهى //

20:49ت م

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