السعودية اليوم / تعليم الحدود الشمالية يعقد ورشة عمل للمستثمرين في قطاع التعليم الأهلي



عرعر 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

عقد مكتب التعليم الأهلي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، ورشة عمل لمناقشة أبرز المقترحات والرؤى لتطوير التعليم الأهلي، بحضور مدير تعليم المنطقة عثمان العثمان ‏وعدد من المستثمرين والمستثمرات بالمنطقة.

وتهدف الورشة إلى تحسين وتطوير آداء المدارس والمعاهد الأهلية والعالمية بالمنطقة وبحث قضايا التعليم الأهلي والأجنبي ودراسة العقبات التي تواجه قطاع التعليم الأهلي وتقديم المقترحات والتوصيات لحلّها.

وأكد العثمان حرص وزارة التعليم على تذليل الصعوبات أمام المستثمرين في قطاع التعليم وأهمية تفعيل دور القطاع الخاص في التعليم وتمكينه وتطويره بما يضمن جودة وزيادة مشاركته في التعليم العام، مؤكداً على ضرورة ردم الفجوة في مؤشر الاستثمار في التعليم وتسهيل إجراءات المستثمرين .

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20:36ت م

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