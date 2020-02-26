السعودية اليوم / إدارة الأزمات بـموارد وتنمية الرياض تستقبل 8376 طلب خروج نهائي خلال هذا العام



الرياض 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

استقبل فريق الازمات بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض 8376 طلب خروج نهائي لوافدين من جنسيات مختلفة لشركات متعثرة وغير متعثرة من مطلع هذا العام ،حيث تم الاجتماع مع ممثلي السفارات لتعديل أوضاع العمالة والانتهاء من إجراءات صرف مستحقاتهم والأجور المتأخرة وإصدار تذاكر سفر لعودتهم إلى بلدانهم.

وقال المدير العام لمكتب الموارد بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري ، تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير البيئة المناسبة والملائمة للعاملين في القطاعات الخاصة ، مؤكدا حرص الفرع على متابعة أوضاع العمالة في الشركات المتعثرة.

وأوضح مدير إدارة الأزمات بفرع الوزارة بالمنطقة محمد الغفيص حرص الإدارة على متابعة أوضاع العمالة في الشركات المتعثرة والاجتماع مع ممثلي السفارات والمنشآت وعمل زيارات دورية لمواقع العمل والسكن للتأكد من الوضع العمالي والمالي والبحث عن حلول على مستوى العاملين وأصحاب العمل.

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20:29ت م

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